В Ростовской области пенсионеры получат скидки на товары в торговых сетях

Скидки в торговых сетях будут предоставляться по предъявлении пенсионного удостоверения в первой половине дня. Фото: Влад КОМЯКОВ

В донском регионе с 14 сентября стартует социальная акция, направленная на поддержку людей старшего возраста. По ее условиям пенсионеры получат скидки на товары в крупных торговых сетях.

Как сообщили в правительстве Ростовской области, акция начнется с 14 сентября и рассчитана на людей, достигших возраста 70 лет. Общее количество дончан, которые смогут воспользоваться скидками в рамках акции, составляет более 450 тысяч человек, пояснили в пресс-службе правительства.

Соглашение с правительством подписали представители сетевого ритейла от лице четырех компаний - X5 Retail Group («Пятерочка»), «Солнечный круг», «Лента», и «Леруа Мерлен».

Суммарно более 650 магазинов этих сетей, расположенных в регионе, присоединились к объявленной акции. Каждый из дончан пенсионного возраста гарантированно сможет получить дополнительную скидку. Такие льготы будут предоставляться по предъявлении пенсионного удостоверения в первой половине дня, а их конкретный размер устанавливается торговыми сетями индивидуально.

Как пояснил первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров, к данной инициативе примкнут и другие торговые сети Дона, которые в любой момент могут присоединиться к соглашению. Для этого им необходимо направить информационное письмо о готовности в региональный Департамент потребительского рынка.

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Размер скидок:

- «Пятерочка». В понедельник и четверг с 9:00 до 13:00 часов – 10%; в остальные дни с 9:00 до 13:00 часов — 5%.

- «Солнечный круг» — 5%.

- «Лента» — от 3% до 5%, дополнительно к общей скидке по карте лояльности, с 09:00 до 11:00 каждый день.

- «Леруа Мерлен» — скидки на дополнительные услуги, предоставляемые в магазинах «Леруа Мерлен».

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