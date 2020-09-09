Сеть обслуживания офисов в Ростове-на-Дону расширил ВТБ

Фото: ВТБ

Новый операционный офис в столице донского региона открыл ВТБ. Известно, что это уже 38-я точка обслуживания клиентов региональной сети банка в Ростовской области. В новом отделении можно взять кредит наличными, оформить дебетовую или кредитную карту, открыть вклад.

- Несмотря на особую популярность дистанционных онлайн-сервисов и введение ряда ограничений в период пандемии, мы не останавливаемся и активно развиваем сеть обслуживания в регионе, чтобы удовлетворить потребности всех граждан, - рассказал управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Это первый офис в городе, реализованный по новым стандартам банка. Клиенты могут оценить по достоинству всего его преимущества, ориентированные на максимальный комфорт, современные технологии, оперативное обслуживание и безопасность.

Так, посетителей обслуживают четверо сотрудников банка. Уютные клиентские зоны направлены на персонализированный подход. А зал оборудован удобными местами ожидания и бесплатным Wi-Fi. Специалисты могут проконсультировать по вопросам оформления ипотеки, автокредитов и инвестиционных продуктов, а также помочь подключиться к дистанционным сервисам.

Кроме того, на территории располагаются четыре универсальных банкомата для приема и выдачи наличных, два из которых находятся в круглосуточной зоне обслуживания. С их помощью клиенты могут снимать наличные, пополнить карту, оплачивать коммунальные услуги, осуществлять переводы, открыть депозит и прочее.

При этом банк полностью следует всем санэпидемиологическим нормам для работы офиса в условиях распространения коронавирусной инфекции. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. В течение дня проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют все необходимые средства. При этом клиентам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, а также сохранять между собой дистанцию не менее 1,5 метра.

КОНКРЕТНО

Офис находится по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, д. 64, работает в будние дни с 10.00 до 19.00 часов.

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