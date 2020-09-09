В Ростовскую область пытались ввезти контрабандные сигареты на миллион рублей

Пограничники изъяли восемь тысяч пачек незаконной продукции. Фото: ПУ ФСБ России по Ростовской области.

В Ростовской области на границе с Украиной задержали мужчин, пытавшихся незаконно провезти сигареты. Крупную партию контрабанды изъяли в Куйбышевском районе, сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области.

Двое мужчин пытались пересечь российско-украинскую границу в обход пропускного пункта. В этот момент злоумышленников остановили пограничники. При себе у них оказалось восемь тысяч (!) пачек сигарет. В итоге, по подсчетам специалистов, контрабандный товар потянул на общую сумму в миллион рублей.

— Товар изъят. Проводится проверка на предмет выявления в действиях нарушителей признаков преступления, предусмотренных статьей «Контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий», — прокомментировали в донском пограничном ведомстве.

В отношении задержанных мужчин завели дело по статье «Незаконное пересечение границы». им грозит крупный денежный штраф.

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