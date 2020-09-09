В небе над Ростовом возникло необычные явление - гало: мнение астронома

Фото: соц. сети. Автор: Юлия Колыбельникова

В небе над Ростовом-на-Дону внимательные жители увидели необычное явление, которое в научных кругах называется гало. Завораживающее зрелище удивляет масштабом, возникает ощущение, что вокруг солнце образуются круги, кольца. Жители города опубликовали фотографии в социальных сетях сегодня, 9 сентября.

О природе явления рассказал сотрудник астрономической обсерватории, расположенной в парке Горького. Николай Демин давно наблюдает за небом, поэтому много раз видел эффект гало. Он объяснил, что оно возникает несколько раз в год при определенных климатических условиях.

- Гало образуется из-за отражения света, происходящим на кристалликах льда в верхних слоях атмосферы. Встречается не очень часто, но и не очень редко - обычно несколько раз в год, но чаще зимой, нежели летом, - говорит Демин.

- Явление не астрономические, а чисто метеорологическое. Связано с атмосферой Земли, а не с небесными телами. Очевидно, в слоях атмосферы сложились нужные условия - высокая влажность и низкая температура. Вероятно, это могло способствовать появлению явления, - добавил астроном.

Гало в Ростове весной 2020 года. Фото: соц. сети

Гало наблюдали во все времена. В старину ему, как и другим небесным явлениям, приписывалось мистическое значение. Как правило, их связывали с приближением плохих событий. Первое упоминание гало в России встречается в лаврентьевской летописи, датированной серединой 14 века:

"Стояло солнце в круге, а по середине круга крест, а по середине креста солнце, а вне круга по обе стороны два солнца, а над солнцем вне круга дуга рогами на север", - сказано в древней книге.

ВАЖНО

Самые интересные и свежие новости читайте в нашем телеграм канале. Подписывайтесь!