РТКОММ подключает сельские библиотеки Ростовской области к скоростному спутниковому интернету Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В результате выигранных конкурсов и заключенных на этом основании контрактов РТКОММ подключил доступ к скоростному спутниковому интернету муниципальным бюджетным учреждениям культуры – библиотекам Милютинского и Волгодонского районов Ростовской области.

РТКОММ подключает сельские библиотеки Ростовской области к скоростному спутниковому интернету Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В перспективе это поможет коллективам образовательных учреждений, расположенных в удаленных и труднодоступных районах субъекта, организовать современное досуговое пространство, интегрированное в электронную образовательную экосистему страны, предлагая посетителям цифровые сервисы, предназначенные для поиска и чтения книг в электронном формате и возможности доступа к цифровому контенту с помощью широкополосного интернета.

Генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев прокомментировал:

- С течением времени и под влиянием внешних объективных факторов роль сельской библиотеки в современном мире серьезно изменилась. Помимо функции сохранения для новых поколений читателей лучших образцов мировой и отечественной литературы в бумажном формате, сейчас библиотека – это еще и культурно-образовательное пространство, место организации и проведения досуговых мероприятий, для подготовки которых необходим доступ к разнообразному медиаконтенту, невозможный без скоростного интернета. Там, где эту задачу нельзя решить с помощью классических проводных сетей связи, РТКОММ предоставит спутниковые каналы передачи данных и организует нужное количество точек подключения с полным сервисным сопровождением проекта.

Контракты с сельскими библиотеками заключены в целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие культуры» государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма».