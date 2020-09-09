День города в Ростове-на-Дону пройдет в режиме онлайн

Ростову-на-Дону исполняется 271 год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всеми любимый и долгожданный праздник - День города Ростова-на-Дону каждый год отмечают его жители. В третье воскресенье сентября тысячи людей собираются в центре донской столицы. Полицейские перекрывают главную улицу - Садовую, и огромная толпа устремляется в сторону Театральной площади. Там устанавливается сцена, на которой весь вечер выступают артисты, творческие коллективы и знаменитости. Иногда поздравить родной город с днем рождения приезжает и народный герой Баста.

В 2020 Ростову исполняется 271 год. Однако привычного торжества не планируется. Все дело в пандемии коронавируса. Распространение опасного вируса спутало карты, заставила нас жить в новой реальности.

Городские власти пытаются хоть как-то помочь жителям почувствовать дух праздника. Так как массовые мероприятия запрещены, все переходит в онлайн. В интернете на разных ресурсах, сайтах и в социальных сетях буду публиковаться информационные материалы, проводится виртуальные выставки и прочее.

За народный досуг отвечают парки, библиотеки, музыкальные школы. "Комсомольская правда" публиковала полный список онлайн мероприятий, которые будут подготовлены для жителей Ростова в День города.

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