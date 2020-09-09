Ростовский бизнесмен организовал незаконную свалку возле своего магазина

Фото: ГК «Чистый город»

Владелец магазина стройматериалов в Ростове-на-Дону в целях экономии складировал ТКО и другие отходы недалеко от своего предприятия. Данный факт зафиксировал экоконтроль регионального оператора ГК «Чистый город».

Как установили специалисты, у владельца магазина, расположенного в микрорайоне Суворовский, отсутствовал договор с регоператором на вывоз ТКО. И предприниматель размещал отходы, образующиеся в процессе деятельности магазина, рядом со своим складским помещением.

Материалы по данному нарушению экоконтроль уже направил в комитет по охране окружающей среды г. Ростова-на-Дону для дальнейшего привлечения бизнесмена к административной ответственности.

- Сегодня в Ростове более двух тысяч юридических лиц, не заключивших с регоператором договор на вывоз ТКО. Возникает вопрос: куда предприниматели-уклонисты вывозят отходы? В случае, когда к этой услуге привлекаются серые перевозчики, отходы могут оказаться в ближайшей балке или овраге, – подчёркивает Заместитель начальника отдела экоконтроля Олег Пономарев.

Напомним, согласно ст. 8.2 КоАП РФ несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления влечет за собой наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - до 250 тысяч рублей или административное приостановление на срок до 90 суток.