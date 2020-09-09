Сериал об ужасах войны, снятый по детским дневникам, посмотрели более 16 миллионов человек

Фото: ИД "Аргументы и факты"

Сегодня, 9 сентября, в день окончания Второй мировой войны АиФ завершил премьерный показ анимационного сериала, основанного на реальных историях из детских дневников. Он стартовал в День Победы, 9 мая. За это время вышло 10 серий, которые посмотрели более 16 миллионов человек.

В коротких роликах показывают истории, пугающие страницы самого масштабного конфликта 20 века. Это и блокада Ленинграда, и оккупированный Крым и сражающийся Сталинград, Дальний Восток, концлагеря. Зритель путешествует по самым болезненным точкам на карте нашей страны, следует за маленькими авторами, видя войны глазами детей.

Фото: ИД "Аргументы и факты"

Параллельно естественным образом поднимаются фундаментальные темы, юные герои вынуждены самостоятельно искать ответы на сложные вопросы.

Горькие уроки военного времени и трудные выборы совести, голод, холод и кончина любимых, чудесные спасения и возвращение домой – через экранизированные сюжеты настоящих детских дневников, ИД «Аргументы и Факты» дает возможность тем, кто не знает или не помнит о войне, прикоснуться к переживаниям очевидцев, ее участников.

Сериал представляет собой десять полутораминутных роликов, показывающих широкую панораму жизни в 1941-1945 годах. Он повествует о драмах реальных судеб, а за юных авторов дневников говорят отечественные звезды, такие как Никита Михалков, Ксения Алферова, Владимир Познер, Екатерина Андреева и другие. Проект создан при поддержке Института развития Интернета в рамках нацпроекта "Культура".

- Благодаря балансу художественного решения, выполненного в современной графике, и пробирающих эмоций, экранизированные тексты из «Детской книги войны», которую АиФ выпустил в 2015-ом, выполняют очень важную для нашего общества работу: помогают донести понимание и знание о травме войны самым разным поколениям, объединяя у экрана и взрослых и детей и приглашая их к искреннему диалогу. Выбранный формат документальной анимации делает это на доступном каждому языке, потому что для АиФ важно говорить на сложные темы с самой разной аудиторией – не только просвещая, но и формируя ценностную повестку, - говорит Руслан Новиков, генеральный директор ИД.

– Уникальный контент нашего издания был бережно воплощен в экранную версию профессионалами кино. Все 10 серий, каждый со своим героем и сюжетом, смотрятся цельно, чутко ведя за собой зрителя от нечеловеческих условий выживания и боли к свету и освобождению.

Фото: ИД "Аргументы и факты"

На тему высказалась и Светлана Сонина, заместитель генерального директора АНО «ИРИ», партнера анимационного проекта.

- Все мы знаем, как тяжело бывает достучаться до молодой аудитории, и уверены, что говорить с молодежью на такие серьезные темы нужно именно через форматы с новаторским подходом, через чувство сопричастности. Можно привести в пример израильский инстаграм-проект «Дневник Евы Хейман», где в формате сторис от лица девочки Евы, умершей в Освенциме, рассказывается ее история. Да, это формат, который может вызвать вопросы: сториз инстаграм и такая тяжелая история. Но это то, что наша молодежь видит и потребляет, и то, через что мы можем до нее достучаться, донести определённые смыслы. Здесь безусловно можно и нужно экспериментировать, - признается Светлана Сонина.

- Детская книга войны» уникальное издание, но мы прекрасно понимаем, что, возможно, не заставим современных детей и подростков её прочитать. Зато мы можем пересказать ее современным языком, привычным для пользователей социальных сетей. Кстати, не исключено, что кого-то это подтолкнет и к прочтению книги.

- Анимация супер, смотрю все серии, это важно знать», «Спасибо авторам за их труд и всем, кто это пережил - и нет. Аж слезы на глаза наворачиваются, - комментируют зрители.

Стоит отметить, что проект пользуются большой популярность у зрителей. Анимационные ролики только с мая посмотрело уже 16 млн человек, все ролики доступны к бесплатному просмотру на dkv.aif.ru, на сайте AIF.RU, в соцсетях Вконтакте, Oдноклассниках и Фейсбуке, а также на видеохостинге YouTube.

- Всем мирного неба над головой. Нужно ценить каждое мгновение», - отклик, который дает понять: нашим героям сопереживают, и главный урок – вынесен.

Эта истории не только стремления выжить наперекор обстоятельствам, но и взросления, невиданным поворотам судьбы. Для участников войны они стали обыденностью, и надежда, которой есть место всегда, - ожившие голоса из времени, свидетелей которому уже почти не осталось.

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