Пенсионерку-экстремалку оштрафовали за опасную езду

В Ростове оштрафовали пенсионерку-экстремалку. Фото: соцсети

В донской столице пенсионерка-экстремалка заплатила штраф за опасную езду. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, 83-летняя женщина на автомобиле Daewoo Matiz двигалась задним ходом по проспекту 40-летия Победы. Пенсионерка просто чудом не врезалась в проезжающие мимо автомобили. Опасную манеру вождения пожилой ростовчанки сняли на видео местные автомобилисты. Запись была опубликована в городских пабликах соцсети еще в августе.

Только сейчас сотрудникам ГИБДД удалось привлечь ее к ответственности. Причину своего опасного вождения она раскрывать не стала. На нее было заведено дело об административном правонарушении. На днях суд принял решение оштрафовать нарушительницу на полторы тысячи рублей.

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Происходящее сняли на видео.

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