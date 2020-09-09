Режим ЧС ввели в Каменске-Шахтинсков из-за скопления мигрантов из Узбекистана

Разбивших в Ростове лагерь узбеков перевезли в Каменск-Шахтинский. Фото: соцсети

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области был введен режим ЧС из-за наплыва мигрантов из Узбекистана.

Режим ввели сегодня, 9 сентября с 15:00. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы города Александр Срыбный. Границы зоны ЧС определены границами Лиховского сектора учреждения дополнительного образования “Станция юных техников”. В настоящее время там располагаются около тысячи приезжих из Узбекистана граждан. Мигранты будут там ожидать вывозной поезд в Ташкент.

Для людей организуют гуманитарную помощь.

Напомним, что сначала граждане Узбекистана разбили палаточный лагерь вблизи станции "Первомайская" Ростова-на-Дону. Вчера около 900 человек увез поезд. Еще один вывозной придет только 13 сентября на станцию "Лихая". Поэтому оставшихся людей решили на электричках перевезти в Каменск-Шахтинский, поближе к месту отправления.

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Сейчас более 900 мигрантов расположились на станции "Первомайская".

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