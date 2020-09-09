"Вот оно какое, наше лето": Деды Морозы появились на улицах Ростова-на-Дону

В Ростове очередной Дед Мороз прогулялся по городу. Фото: соцсети

На улицах донской столицы все чаще стали появляться Деды Морозы.

Горожане уже не первый день замечают в городе молодых парней, облаченных в костюм главного новогоднего волшебника. Дончане разгуливают в таком виде, в основном, по центру Ростова-на-Дону. Стоит отметить, что на их лицах - полная безмятежность, а на удивленные взгляды прохожих они не обращают никакого внимания.

В итоге, кто-то из местных жителей сфотографировал очередного волшебника, а затем опубликовал снимок в одном из городских пабликов соцсети.

- Лето прошло, пора готовиться к Новому году! - написал автор поста.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев по поводу увиденного.

- «Самое время», «Вам лишь бы повод выпить», «Вот оно какое наше лето», - высказались горожане.

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