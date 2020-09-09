"Пора готовиться жить в пустыне": дончане сильно встревожились из-за высыхания рек

Дончан обеспокоили обмелевшие реки и озера. Фото: соцсети

Жители донского края забили тревогу из-за массового пересыхания рек и озер.

После себя водоемы оставляют только пустынную территорию. Больше всего дончан встревожила река Ея, которая находится на границе Ростовской области и Краснодарского края. О ней один местных жителей рассказал в одном из городских пабликов соцсети. Он опубликовал снимки, на которых была запечатлена пересохшая долина: потрескавшаяся земля и растения, которые раньше наполовину были в воде.

- В таком состоянии она уже минимум две недели. За последние 10-15 лет многие реки и озера пересыхают и вода не возвращается. Пора готовиться жить в пустыне, - написал автор поста.

«Нужно чистить русла рек, вот и все дела. А то у нас только выжимают ресурсы до последнего, как будто после нас никто жить здесь не будет», - ответил ему один из комментаторов.

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