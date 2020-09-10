Ростовский бизнесмен получил срок за крупное хищение из федеральной казны

Бизнесмен из Ростова похитил из федеральной казны крупную сумму Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице осудили руководителя одной из местных компании за совершение крупного хищения денег. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

С директором компании был заключен государственный контракт на установку «охранной системы для всего периметра. Общая стоимость предоставляемой услуги составила почти 30,5 миллиона рублей.

- Работы до конца завершены не были, однако фигурант незаконно подписал товарную накладную. В результате фирме выплатили деньги в полном объеме, - говорится в сообщении.

В отношении руководителя были возбуждены сразу несколько уголовных дел, размер причиненного ущерба составил 3,1 миллиона рублей.

Сообщается, что кировский районный суд приговорил его к 2,5 года заключения условно.

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