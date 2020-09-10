Высокая пожароопасность все еще сохраняется в донском регионе

В Ростовской области снова высокая пожароопасность. Фото: ГУ МЧС по РО

Высокий класс пожароопасности снова ожидается в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области со ссылкой на Гидрометцентр.

Итак, в ближайшие дни - с 10 по 12 сентября - будет существовать вероятность возникновения возгораний пятого класса опасности. А с 11 по 12 сентября чрезвычайная пожароопасность сохранится в Верхнедонском, Шолоховском, Советском иБоковском районах региона.

Высокая угроза возникновения пожаров будет и в Ростове-на-Дону. В мэрии сообщили, что на территории города введен особый противопожарный режим. Есть вероятность возникновения пожаров в лесах, на озерах и предприятиях, которые находятся в пожароопасной зоне.

Дончан настоятельно попросили не разжигать костры на природе и не палить сухую растительность у водоемов.

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Наименее высокий класс будет в южных и центральных районах региона.

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