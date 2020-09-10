В Ростовской области 2,6 млрд рублей по льготной ипотеке выдал ВТБ

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Жителям Дона выдано 1,4 тысячи кредитов под 6,5% на сумму 2,6 млрд рублей. Такую статистику озвучили специалисты банка ВТБ, подчеркнув - за время работы в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» они провел 30,2 тысячи сделок на 90 млрд рублей.

- Господдержка существенно расширила возможности россиян на приобретение нового жилья даже в нынешний непростой год, – сообщил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. - Кредиты по рекордно низкой ставке стали драйвером развития всего рынка, и начиная с апреля, когда она была запущена, продажи ипотеки уверенно растут. В августе мы увеличили выдачу кредитов на 40% по сравнению с прошлым годом, и каждая третья сделка прошла именно под 6,5%. По нашим прогнозам, пик спроса на программу с господдержкой придется на осень этого года – уже сейчас рынок ждет окончательного решения о сроках ее реализации, что создает дополнительный стимул у клиентов.

Так, средний размер займа в России достиг 2,9 млн рублей, в донском регионе - превысил 1,8 млн рублей. При этом наибольшее число кредитов, помимо Ростовской области, было выдано в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Программа занимает порядка 30% от общего объема всех ипотечных выдач ВТБ.

В настоящее время в банке действует сниженный размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5% – всего 15% от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками можно получить и ипотеку со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя.

Известно, что оформить кредит по льготной ставке смогут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита – до 30 лет.