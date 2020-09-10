Стал известен потенциальный соперник «Ростова» в Лиге Европы

Матч Лиги Европы пройдет в Ростове-на-Дону 24 сентября. Фото: пресс-служба ФК «Ростов».

Стал известен потенциальный соперник «Ростова» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА. Ростовчане на своем поле встретятся с израильским «Маккаби» или казахстанским «Кайратом».

9 сентября состоялся матч квалификации между «Маккаби» из Хайфы и «Железничаром» из Сараева. Израильский клуб на своем поле обыграл боснийского соперника со счетом 3:1.

17 сентября «Маккаби» встретится с «Кайратом». Победитель этого противостояния и сыграет с «Ростовом» 24 сентября. Напомним, матч пройдет на «Ростов Арене».

ФК «Ростов» получил право играть в Лиге, завоевав пятое место в турнирной таблице РПЛ. Это будет пятый раз, когда команда выступит в еврокубках. В последний раз «желто-синие» принимали участие в сезоне 2016/17. Тогда дончане дошли до 1/8 финала, где уступили английскому «Манчестер Юнайтед».

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