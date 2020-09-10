Просто богиня: ростовчанка Татьяна Котова поразила подписчиков откровенным фото на яхте

Купальник едва прикрывает прелести красотки. Фото: instagram.com/kottova/

Ростовчанка Татьяна Котова не перестает радовать поклонников откровенными фотографиями. На этот раз певица предстала перед подписчиками на яхте.

Для фотосессии Татьяна выбрала эффектный белый купальник. Девушка прилегла на край яхты в чувственной позе. Легкая рубашка сексуально спадает с плеч красотки, а купальник едва прикрывает ее прелести. Подписчикии могли полюбоваться шикарными длинными ногами ростовчанки и ее пышной грудью.

Горячее фото не оставило подписчиков равнодушными. Мужчины и даже женщины одарили Котову десятками лестных комментариев: «Просто богиня», «Невероятно красива», «Нереальная», «Прелестный ангелочек».

Напомним, на днях знаменитой ростовчанке исполнилось 35 лет. Подписчики поздравили певицу и пожелали всяческих успехов. По мнению большинства из них, ростовчанка выглядит куда моложе.

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