«АЭРОБОТ 2020»: состоятся в ЮФУ соревнования беспилотных летательных аппаратов

Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ

С 14 по 18 сентября в Таганроге пройдет отборочный этап соревнований «АЭРОБОТ 2020». Он состоится в Точке кипения ИТА ЮФУ.

Известно, что в соревнованиях принимают участие команды из различных организаций и университетов России, чтобы побороться за первое место в одном из самых масштабных соревнований в области робототехнике. Участникам соревнований будет предоставлена возможность продемонстрировать и оценить свои навыки по разработке алгоритмов и систем управления беспилотных летательных аппаратов на виртуальном симуляторе.

Так, уже 14 сентября, пройдет встреча команд и церемония открытия соревнований. Участникам расскажут о правилах проведения первого этапа, а тем, кто не успел, помогут зарегистрироваться на площадке лидер ID, которая будет служить пропуском на площадку соревнований.

Уже 14-15 сентября состоится жеребьевка команд и пробные попытки. А 16-18 числа будет проводится финальный этап отборочных соревнований, в котором командам предоставят зачетные попытки. Итоги первого этапа соревнований будут подведены и объявлены в 16:30 18 сентября.

А вот финальный этап пройдет уже в городе Анапа 2-6 ноября на Военном инновационном технополисе «ЭРА».

Сообщается, что мероприятие организовано при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». Соорганизатором соревнований выступает победитель конкурса «АЭРОБОТ 2019» НИИ робототехники и процессов управления ЮФУ, который показал лучший результат и занял первое место в соревнованиях в прошлом году.