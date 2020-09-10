В Ростовскую область пытались незаконно провезти 100 тысяч сигарет, спрятав в стенках фургона

Водитель грузовика признался, что хотел перепродать в России товар из Украины. Фото: пресс-служба Ростовской таможни.

На Ростовской области задержали водителя, который пытался незаконно провезти крупную партию сигарет. Незадекларированный товар обнаружили пограничники поста Новошахтинск ночью 6 сентября.

46-летний мужчина за рулем грузовика «DAF 45» приехал на пост из Украины. Багажник автомобиля был пуст. Однако получив рентгеновское изображение фургона, сотрудники заметили предметы в боковых полостях авто. Они демонтировали их и обнаружили внутри 500 блоков с 100 тысячами сигарет.

Пограничники заметили предметы на рентгеновском изображении. Фото: пресс-служба Ростовской таможни.

Задержанный водитель оказался жителем Украины. Он признался, что приобрел сигареты на родине и собирался перепродать их в России.

— В отношении мужчины возбудили дело по статье «Сокрытие товаров от таможенного контроля», — прокомментировали в пресс-службе Ростовской таможни.