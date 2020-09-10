Под Новочеркасском при столкновении ВАЗа и иномарки пострадали оба водителя

Отечественный автомобиль выехал на встречную полосу. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В Аксайском районе Ростовской области ВАЗ врезался в иномарку. Авария произошла на Южном подъезде к Новочеркасску 10 сентября около 6:30.

По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля «ВАЗ-11183» превысил скорость. Автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ниссан Альмера».

— В результате аварии пострадали оба водителя, — прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.