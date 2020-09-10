В Ростове-на-Дону эвакуировали торговый центр на левом берегу Дона

Всех людей вывели из ТЦ. Фото: КП-Ростов

Прямо сейчас в Ростове эвакуировали всех посетителей и сотрудников крупного торгового центра на Левом берегу Дона. Люди собрались напротив здания. Об этом сообщаются очевидцы, которые сейчас там находятся.

Посетители ТЦ рассказали, что примерно в 13:45 включилась громкая связь. Всех людей попросили покинуть здание. На место уже приехала одна машина спасателей. Они проверяют информацию о том, что в ТЦ может быть возгорание. Пока данных о пожаре не поступало.

Мы будем следить за развитием событий и сообщим всю актуальную информацию.

На место прибыли спасатели. Фото: КП-Ростов

Напомним, что вчера на городской набережной загорелась гостиница. Люди видели, как из под крыши дома валил черный дым.