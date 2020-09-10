Выборы в Ростове-на-Дону 2020: как будет работать общественный транспорт

Весь городской транспорт будет работать в особом режиме Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Власти Ростова-на-Дону сообщили, что в день выборов, 13 сентября, общественный транспорт будет работать в особом режиме. Ожидается, что активность граждан в воскресенье увеличится. Именно поэтому больше автобусов выйдут на линию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации донской столице.

13 сентября весь общественный транспорт будет работать по графику буднего дня. Это означает, что количество автобусов и маршруток в выходной день останется прежним, а не уменьшиться.

Напомним, 13 сентября жители Ростовской области выберут губернатор региона. А в Ростове-на-Дону пройдет голосование за кандидатов в городскую думу.

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