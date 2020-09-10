В конце недели ростовчан ждет массовое отключение электричества

Неудобства продлятся в течение нескольких часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, в пятницу, в Ростове-на-Дону планируется масштабное отключение электричества. Неудобства затронут людей, проживающих в разных районах города. Как сообщили в компании "Донэнерго" это связано с проверкой работы оборудования.

Так 11 сентября лампочки погаснут с 9 утра до 17 вечера по улицам Минераловодская, 59- 97, 50 -76, Республиканская, 55-95, 66-104, Собино, 81-111, 78 -122 и на переулке Безымянный, 1-15, 2-16.

В тот же день и в тоже время свет отключат на переулке Буревестник, 9, 7/98, 10-12, улицах Межевая, 87-133, 82-158 и Ставского, 1, 39, 28-44, Трудящихся, 51-131, 66-126, Нагорная, 73-127, 88-130 и переулке Ярославском, 9-15, 18-24.