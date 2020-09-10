В Ростове под суд пойдет директор местной фирмы за мошенничество со стройматериалами

В Ростове за мошенничество под суд отправят бизнесмена Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Ростове-на-Дону в суд передали дело в отношении гендиректора одной из местных фирм. Он обвиняется в совершении мошенничества.

В ходе следствия стало известно, что муниципальное бюджетное учреждение «Гребной канал «Дон» заключил контракт с компанией, которая взяла на себя обязанность выполнить необходимые строительные работы по ограждению гребного канала. Однако условия контракта последняя не выполнила - рабочии не утруждались при выполнении строительно-монтажных работ, из-за этого работа вышла некачественной. Кроме того, они завысили их объем и вид, а также заменили материалы на более дешевые.

- В результате противоправных действия обвиняемого бюджету был причинен ущерб на общую сумму более 55,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу, - добавили в прокуратуре Ростовской области.

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Нанесенный ущерб составил 3,1 миллиона рублей.

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