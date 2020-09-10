За создание подпольного казино в Ростове-на-Дону осудили парочку

В Ростове осудили двух организаторов подпольного казино. Фото: СК России по РО.

В донской столице двое местных жителей попались на создании подпольного казино.

В ходе следствия выяснили, что 26-летний парень и его 34-летняя помощница еще в начале года арендовали помещение на улице Баумана. А затем обзавелись техникой и устраивали азартные игры.

- В помещение завезли компьютеры, провели Интернет и проводили азартные игры. Казино проработало два месяца, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

В отношении злоумышленников были заведены уголовные дела по статье 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр". Позже стало известно, что оба подозреваемых ранее уже получили наказание за аналогичные преступления.

По решению суда мужчина получил в качестве наказания один год и три месяца в колонии-поселении. Его знакомой удалось отделаться условным сроком в один год.

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