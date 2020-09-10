В Ростовской области в крупном мошенничестве подозревают местного жителя

В Ростовской области под суд пойдет местный житель, подозреваемый в мошенничестве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В городе Сальске Ростовской области признали виновным в крупном мошенничестве местного жителя.

Следствие выяснило, что 45-летний мужчина от имени нескольких юридических лиц в течение года похищал сельскохозяйственную продукцию. Он сообщал главам крестьянско-фермерских хозяйств и руководителям юридического лица, что собирается купить у них масштабные партии сельхозпродукции. Но никто не подозревал о том, что оплачивать их он не собирался. Он убеждал поставщиков сдавать продукцию от имени фирм, в чьих интересах он якобы организовывал сделки.

- После того как потерпевшие сдавали товар в пункты разгрузки в Сальском районе и г. Азове все полученные денежные средства он не направлял поставщикам, а обналичивал и обращал в свою пользу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Обвиняемому удалось при помощи своей схемы похитить сельскохозяйственную продукцию, принадлежащую 5 индивидуальным предпринимателям и 1 юридическому лицу. Общая стоимость украденного составила более 8,1 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело в отношении злоумышленника передано в суд для рассмотрения по существу.

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