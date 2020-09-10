В донском регионе станции переливания крови ждут доноров

В Ростовской области доноров приглашают сдать кровь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Ростовской области могут стать донорами крови.

Все желающих станции переливания ожидают в субботу, 12 сентября, с 8:30 до 13:00. Отметим, что донорами могут стать только совершеннолетние и имеющие вес тела более 50 килограмм. При себе необходимо иметь только паспорт с регистрацией в Ростовской области.

Кроме того, из-за пандемии коронавируса выдвинуты еще и дополнительные требования. У потенциального донора не должно быть признаков простуды, ОРВИ; никто из его членов семьи в ближайшее время не переносил эти заболевания и не выезжал за пределы Ростовской области. А также донор не должен употреблять в последние два дня алкоголь, не принимать в течение трёх дней обезболивающие лекарства.

- В регионе имеются все условия для безопасной сдачи крови. На станциях переливания крови осуществляется термометрия при входе, донорам предлагается обработать руки антисептиком, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Кровь можно сдать на станциях переливания по адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 71/63б;

- г. Шахты, пр. Ленинского Комсомола, 58;

- г. Таганрог, пер. Каркасный, 5.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области доноры стали реже сдавать кровь.

На станции переливания заканчиваются запасы.

ВАЖНО!

Самые интересные и свежие новости читайте в нашем телеграм канале. Подписывайтесь!