В Усть-Донецком районе снесут аварийные дома после иска прокуратуры

В поселке Ростовской области снесут аварийные дома после иска прокуратуры Фото: "КП" Архив

Донская прокуратура подала иск в суд, в котором попросила обязать администрацию Усть-Донецкого района снести аварийные и расселенные дома, относящиеся к аварийному жилищному фонду.

В ходе проверки установили, что в поселке Усть-Донецкий на улицах Комсомольской, Строителей и Ю. Партизан действительно располагаются многоквартирные дома, которые уже давно признанны аварийными и были расселены. Однако администрацией длительное время не принимаются меры к их сносу.

- Прокуратурой в суд направлен иск, который удовлетворен, администрацией городского поселения ведутся работы по сносу аварийных домов. Ход и результаты исполнения решения суда находятся на контроле прокуратуры, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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Здание было построено еще в 1917 году.

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