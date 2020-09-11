В Ростове-на-Дону сгорела дотла припаркованная иномарка

В Ростове сгорела припаркованная иномарка. Фото: ГУ МЧС по РО

В донской столице по неизвестной причине загорелась припаркованная иномарка.

Инцидент произошел 9 сентября, около трех часов ночи на улице Рахманинова в Октябрьском районе города. Владелец автомобиля Renault Logan припарковал его на улице, а сам ушел домой. Через какое-то время у машины сработала сигнализация, а когда автомобилист выглянул в окно, то увидел, что его транспортное средство уже полыхает ярким пламенем. Владелец тут же вызвал к месту происшествия пожарных.

- В тушении пожара принимали участие восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Полностью огонь был потушен через 20 минут. За это время салон машины почти полностью выгорел. Причину случившегося предстоит выяснить экспертам, на данный момент установлено только то, что воспламенение авто произошло в моторном отсеке.

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ЧП произошло в ночь на 11 сентября.

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