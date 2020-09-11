На Дону загорелся рейсовый автобус с десятками пассажиров

Последствия пожара. Фото: МЧС по РО

На трассе в Ростовской области загорелся рейсовый автобус. В этот момент внутри находились десятки пассажиров. Через несколько минут огонь захватил все машину. На место прибыли спасатели. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По официальной информации, инцидент произошел на трассе от хутора Кавалерский до станицы Егорлыкской. Пожар случился в автобусе "ПАЗ". В этот момент внутри находилось 30 человек. Водитель сразу открыл все двери и попросил пассажиров покинуть салон.

Через несколько минут огонь распространился по всю машину. На место срочно приехали спасатели и огнеборцы. Всего было задействованы 8 человек и 2 единицы техники. Машина выгорела полностью - остался только металлический каркас.

В результате происшествия никто не пострадал. Люди уехали на попутном транспорте.