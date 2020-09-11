«Что с лицом?»: поклонников напугало фото ростовчанина Дмитрия Диброва с опухшей щекой

Подписчики предположили, что у шоумена проблемы со здоровьем. Фото: instagram.com/polinadibrova/

Супруга известного ростовчанина Дмитрия Диброва Полина активно ведет страницу в «Инстаграме». Звезда регулярно публикует селфи, фото детей и, конечно, любимого мужа. Обычно фанаты пишут девушке комплименты, однако последнее фото с супругом их не на шутку напугало.

Полина сфотографировалась с любимым на очередном светском мероприятии. Ростовчанка, как обычно, хорошо вышла на снимке: подтянутая, посвежевшая и нарядная. А вот у Дмитрия Диброва подписчики сразу заприметили странности во внешнем виде. Многим показалось, что у шоумена сильно опухла щека.

Фото удивило и напугало поклонников: «Что с Дмитрием»?», «Что случилось с щекой?», «Что с лицом?». Многие подумали, что у Диброва распухла щека из-за флюса или больного зуба. Кто-то и вовсе подумал, что шоумен пострадал из-за попыток изменить внешность.

Вероятнее же всего, фотограф супругов просто выбрал неудачный ракурс. Многие посчитали, что возлюбленные просто счастливы, поэтому не обращают внимание на неудачные снимки.

— Полина светится от счастья и Дмитрий тоже! Все у них хорошо, в отличие от комментирующих здесь негативщиков, — написала подписчица.