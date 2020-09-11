В Ростове скончался известный психотерапевт Михаил Литвак

Ростовчанина не стало на 82-м году жизни. Фото: litvak.me/

В Ростове-на-Дону на 82-м году жизни скончался известный психотерапевт Михаил Литвак. Об этом в соцсетях сообщил заведующий кафедрой психотерапии и медицинской психологии Ростовского государственного медицинского университета Игорь Хмарук.

Михаил Литвак родился в Ростове и окончил Ростовский государственный медицинский университет. Он — психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук и автор десятков книг по практической и популярной психологии. Прославился на всю страну такими методами терапии, как «психологическое айкидо» и «сценарное перепрограммирование».

— Михаил Ефимович был светлым человеком, который помог многим людям найти свой путь, обрести себя и научиться получать радость от жизни. Его книги помогли изменить жизни сотням тысяч людей, — написал Игорь Хмарук.