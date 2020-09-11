В Ростове на свой юбилей ДГТУ открыл крупнейшее в области общежитие

Фото: ДГТУ

Крупнейшей вуз Ростовской области ДГТУ отметил свой 90-летний юбилей. На торжество, которое проходило напротив главного здания престижного университета, прибыли именитые выпускники и высокопоставленные политики.

Ректор университета Бесарион Месхи вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и заместителем министра науки и высшего образования России Петром Кучеренко торжественно перерезали красную ленту, ознаменовав открытие крупнейшего в регионе общежития. Оно станет домом для студентов на долгие годы.

Новое общежитие рассчитано почти на 1000 человек. Строительство объекта началось 18 сентября 2014 г., в декабре 2019 г. сооружение было введено в эксплуатацию. Теперь в трехместных комнатах есть все необходимое для комфортной жизни: большой письменный стол, кухня, удобные кровати и даже полноценная ванная комната. Кампус состоит из двух корпусов, связанных между собой переходной галерей. На территории общежития имеется столовая, прачечная и парковка. Условия более чем привлекательные - настоящая мечта для студентов.

Фото: ДГТУ

- Важно, что, помимо бытового комфорта, здесь появились площади для новых подразделений ДГТУ. Это центр дополнительного образования детей и педагогов «Дом научной коллаборации», детский «Сириус» и медицинский центр, - отметил Василий Голубев.

В честь знаменательного юбилея напротив ДГТУ также установили новый арт-объект - бронзовое изваяние в виде юноши и девушки с дипломами университета. Среди авторов монумента - студенты и преподаватели вуза.