Новая «Бузова»: блогер Лена Миро раскритиковала дебют ростовчанки Костенко на телевидении

Светская лица «прошлась» по внешности жены Дмитрия Тарасова. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Ростовчанка Анастасия Костенко снова подверглась нападкам скандального блогера Лены Миро. На этот раз светская львица раскритиковала работу девушки на телевидении.

Напомним, Костенко начала работать на телевидении хоккейного клуба «Ак Барса». Она стала одной из ведущих «Ак Барс шоу». Первый выпуск передачи вышел на экраны 6 сентября.

Миро считает, что, переехав за мужем в Казань, Анастасия заскучала. Блогер иронично заметила, что нынешняя жена Тарасова не умеет петь как его бывшая Ольга Бузова. Поэтому, по мнению Елены, Костенко начала комментировать хоккейные матчи. При этом новоиспеченная ведущая не разбирается в этом спорте.

— Где футбол, а где хоккей, спросите вы? Да какая разница, знает Костенко, заявив, что всё различие в том, что хоккей менее травмоопасен. Вот с такими глубокими познаниями и нужно комментировать матчи. Ну, а чего? — написала Лена Миро.

Блогер «прошлась» и по внешнему виду ростовчанки.

— Анастасия Костенко (или как её называют, Новая Бузова) на фотографиях выглядит просто прекрасно. Я почему-то считала Костенко симпатичной, а потом увидела этот одутловатый пряник, — говорится в постах Миро.

Сама же Костенко ответила хейтерам в «Инстаграме». Она сообщила, что не комплексует, когда ее критикует из-за внешности или проблем с речью. Однако она не понимает, зачем без всякой причины травить человека.

— Я никогда не пойму буллинг к любому человеку, которыи ничего плохого не делает и никому не вредит. В каких только сториз меня не отмечают и чего только я не прочла, — написала Костенко.