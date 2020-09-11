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Происшествия

«Вернулись в 90-е»: бизнесмена взорвали в собственной машине в Ростовской области

Мужчине чудом удалось выжить
Михаил СТРИЖЕВ
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Мужчине чудом удалось выжить.

Мужчине чудом удалось выжить.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Неклиновском районе Ростовской области неизвестные взорвали автомобиль предпринимателя. Происшествие случилось на улице Сиреневой в хуторе Пятихатки 9 сентября, сообщил источник «Комсомольской правды-Ростов».

48-летний бизнесмен сел за руль своего ВАЗа, припаркованного на стоянке. Однако едва водитель тронулся, произошел взрыв. Мужчине чудом удалось выжить. С ранением левого глаза его госпитализировали.

Пострадавшего доставили в БСМП-2 в Ростове-на-Дону. По факту происшествия проводится проверка.

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