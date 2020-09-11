Огромные пробки образовались нескольких трассах в Аксайском районе

В Ростовской области на трассе в Аксайском районе образовался многокилометровый транспортный затор. Данные о дорожной ситуации содержатся в сервисе «Яндекс.Пробки».

Водители стоят в пробке на автодороге 60Р-1 в Ленинском сельском поселении. Транспортный затор растянулся до Батайского кольца и продолжился по трассе М-4 «Дон». Движение также затруднено в Батайске на автодороге А-135 до пересечения с Сальским шоссе.

Отметим, В Аксайском районе регулярно образуются пробки. Движение было затруднено в районе Ольгинского сельского поселения 29 августа. Транспортный затор растянулся до Аксая и продолжился в городе по улице Западной.

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По данным сервиса «Яндекс Карты», движение затруднено в районе Ольгинского сельского поселения. (Подробности)