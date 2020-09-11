В Ростове столкнулись полицейская машина, фура и фургон

В Ростове случилась тройная авария. Фото: соцсети

В донской столице случилась тройная авария.

Инцидент произошел вчера, 10 сентября, в вечернее время суток на улице Орской в районе дома № 27А. По предварительным данным, 32-летний водитель, находившийся за рулем патрульного автомобиля УАЗ, по неизвестной причине столкнулся с фургоном марки Peugeot под управлением 54-летнего мужчины, а также с грузовиком Scania, управлял которым 34-летний шофер.

В результате ДТП оказалась перекрыта добрая половина проезжей части, и объехать аварию было проблематично, поэтому образовался небольшой затор. Все автомобили-участники происшествия получили механические повреждения. К счастью, никто из людей не пострадал.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Люди успели покинуть салон до того, как огонь объял всю машину.

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