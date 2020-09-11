В ростовские колонии пытались передать наркотики и телефоны

В донские режимные учреждения пытались передать наркотики и телефоны. Фото: ФСИН

В одну из ростовских колоний пытались передать наркотики.

К одному из заключенных исправительной колонии № 2 в Ростове-на-Дону на краткосрочное свидание пришел приятель. С собой он принес сверток, внутри которого лежали красно-белые капсулы. Посылку у него изъяли еще на проходном пункте после тщательного досмотра.

- В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области.

А также, возле исправительной колонии в Зверево был задержан местный житель, который хотел перебросить на режимную территорию сверток с 11 мобильными телефонами и девятью зарядными устройствами.

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