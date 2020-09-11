На трассе под Ростовом столкнулись иномарка и отечественный автомобиль

В Ростовской области столкнулись "Лада" и "Ниссан". Фото: ГИБДД по РО

На трассе в Ростовской области случилась авария с участием иномарки и отечественной машины.

Инцидент произошел на 11-м километре Южного подъезда к Ростову-на-Дону около четырех часов вечера. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Lada Kalina не выдержал безопасную дистанцию с едущим впереди автомобилем марки Nissan Qashqai под управлением 73-летнего дончанина. В результате этого произошло столкновение.

В аварии пострадал водитель отечественного автомобиля. Он был госпитализирован медиками приехавшей к месту происшествия скорой помощи. А также обе машины получили сильные механические повреждения.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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