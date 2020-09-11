Фальшивые обещания и взятка в 15 миллионов обернутся судом для таганрожца

В Ростовской области за мошенничество в крупном размере под суд пойдет местный житель Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Таганрога пойдет под суд за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

В ходе следствия стало известно, что 37-летний таганрожец с июня по июль в корыстных целях обещал своему знакомому, в отношении которого расследуется уголовное дело о мошенничестве, помочь избежать уголовной ответственности. За свою услугу он попросил 15 миллионов рублей. По его словам, он собирался передать деньги одному из правоохранителей, но исполнять ничего из обещанного злоумышленник не собирался. Но свою задумку он так и не смог полностью воплотить в жизнь, так как был задержан прямо при получении денег.

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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