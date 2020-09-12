Бесплатным горячим питанием намерены обеспечить детей-инвалидов на Дону

Губернатор Василий Голубев стал инициатором законопроекта о расширении списка получателей бесплатного горячего питания в регионе. Фото: donland.ru

Губернатор Василий Голубев стал инициатором законопроекта, призванного расширить список региональных получателей меры социальной поддержки, заработавшей по поручению президента России Владимира Путина с начала учебного года – бесплатного горячего питания для учеников младших классов общеобразовательных школ.

Инициатива главы Дона позволяет распространить такую льготу на большее количество детей в Ростовской области. В частности, речь идет о том, что помимо учеников начальной школы, горячее питание будут получать и учащиеся областных образовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются на дому. При этом их родителям предоставят денежную компенсацию.

- Кроме того, горячим двухразовым питанием будут обеспечены студенты с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в учреждениях среднего профессионального образования, - пояснили в пресс-службе правительства области.

Уточняется, что законопроект рассмотрят на ближайшем заседании донского парламента.

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