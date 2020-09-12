Донские аграрии ведут уборку поздних зерновых и ранних технических культур

В 2020 году самый большой урожай ранних зерновых в России собрали в Ростовской области. Фото: donland.ru

В Ростовской области началась уборка поздних зерновых и ранних технических культур. Параллельно с этим аграрии проводят сев озимых под урожай будущего года.

По информации правительства региона, с примерно 366 тысяч гектаров донских полей уже собрано более 540 тысяч тонн масличных культур. Это 43 % от имеющихся площадей. При этом также активизируется уборка поздних зерновых культур (кукуруза, сорго, рис, просо, гречиха) - из 260 тысяч гектаров хозяйствами области убрано 58 тысяч гектаров, или чуть более 22 %. Валовой сбор превысил 64 тысяч тонн.

Что касается осенней посевной кампании, то по словам первого замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова, она уже началась в 25 районах Дона.

- Планируется, что в текущем году донские аграрии засеют озимыми более 2,7 млн гектаров под урожай 2021 года. На сегодня озимыми засеяно более 270 тысяч гектаров, что составляет 10% от плана. Сейчас главная задача, используя устойчивую погоду, завершить весь комплекс уборочных работ и провести сев озимых в оптимальные агрономические сроки, - отметил первый замглавы региона.

Напомним, что по итогам летней уборочной страды донские хлеборобы показали высший класс своего мастерства и при сложных погодных условиях добились потрясающего итога - по валовому сбору ранних зерновых донской регион стал лучшим среди всех остальных субъектов России. Урожай был собран поистине богатый – 11 млн 680 тысяч тонн зерна. Это второй в истории агропромышленного комплекса Ростовской области результат.

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