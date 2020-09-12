В ростовском зоопарке возобновили показательные кормления животных

С помощью показательных кормлений можно понаблюдать за обитателями зоологического парка в обеденное время. Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

Какой же посетитель зоопарка хоть раз в жизни не пытался покормить понравившееся животное заботливо прихваченными с собой «вкусняшками»? Это желание, конечно, понятное, вот только поступать таким образом явно не нужно. О том, что давать свою еду младшим братьям в зоопарке строго запрещено, тоже знает, наверное, каждый гость.

Чтобы решить эту «пищевую» проблему, администрация ростовского зоопарка объявила о возобновлении показательных кормлений. Более того, из «обеденного времени» решили сделать целое представление – пока одни сотрудники кормят проголодавшихся питомцев, другие рассказывают интересные факты из жизни животных наблюдающим зрителям.

- Каждые выходные в 13.00 специалисты зоопарка будут рассказывать интересные факты из жизни животных, а зоологи кормить своих подопечных. С помощью показательных кормлений можно понаблюдать за обитателями зоологического парка в обеденное время, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

КОНКРЕТНО

Расписание показательных кормлений в сентябре

12 сентября (суббота) – такины-мишми

13 сентября (воскресенье) – носороги

19 сентября (суббота) – слоны

20 сентября (воскресенье) – пушной ряд (песцы, лисы)

26 сентября (суббота) – сурикаты (по погоде)/ стервятники

27 сентября (воскресенье) – лемуры (по погоде)/ марабу

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