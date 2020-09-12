Падение с Ворошиловского моста в Ростове закончилось смертью на набережной

Свидетелями трагического события стали ростовчане, гулявшие солнечным субботним днем 12 сентября вдоль реки Дон. На их глазах произошло падение человека с Ворошиловского моста, закончившееся страшным ударом о жесткую плитку набережной.

Инцидент произошел примерно в 13 часов. После падения неизвестный скончался на месте. Шокированные очевидцы написали о случившемся в социальных сетях.

- На набережную с Ворошиловского моста упал мужик. На вид ему лет 50. С плешью на голове. Мы с женой подошли через пару минут. Очень странная и страшная ситуация. Мужчина умер на месте. Переломался сильно, - сообщил подробности потрясенный горожанин в паблике Вконтакте «Это Ростов!».

Свидетель происшествия добавил, что на месте работают сотрудники полиции. Причины случившей трагедии пока неизвестны.