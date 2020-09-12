В Ростовской области водитель кроссовера наехал на маленького ребенка

Четырехлетний малыш некстати выехал на самокате на нерегулируемый пешеходный переход из-за припаркованного автомобиля, где и попал под колеса японской иномарки. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

Поездка 71-летнего жителя Ростовской области на кроссовере Nissan X-Trail закончилась столкновением машины с маленьким мальчиком, перегородившим водителю путь.

Происшествие случилось 12 сентября в 16:55 в селе Кагальник Азовского района. По предварительным данным, четырехлетний малыш некстати выехал на самокате на нерегулируемый пешеходный переход из-за припаркованного автомобиля, где и попал под колеса японской иномарки. В результате случившегося ДТП ребенок получил травмы и был оперативно доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка, рассказали подробности инцидента в УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

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