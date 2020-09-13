Ночные заморозки ожидаются в Ростовской области

Метеорологи предупреждают о первых заморозках в воздухе и на поверхности почвы до -2°. Фото: "КП" Архив

Осень постепенно входит в свои права в Ростовской области. Если днем еще сохраняется достаточно высокая температура, то в ночное время становится уже довольно холодно.

По данным Ростовского гидрометцентра на территории области в предстоящие сутки ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Направление ветра – северо-восточное, а его скорость – от 6 до 11 метров в секунду.

В дневное время на Дону ожидается от + 24 до +29°, а по югу и востоку региона до +33°. В ночные часы станет заметно прохладнее - +12…+17°, по северу и востоку области — до +5°.

Помимо этого метеорологи предупреждают о первых заморозках в воздухе и на поверхности почвы до -2°.

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