Ночные заморозки ожидаются в Ростовской области

Метеорологи предупреждают о первых заморозках в воздухе и на поверхности почвы до -2°.
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Осень постепенно входит в свои права в Ростовской области. Если днем еще сохраняется достаточно высокая температура, то в ночное время становится уже довольно холодно.
По данным Ростовского гидрометцентра на территории области в предстоящие сутки ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Направление ветра – северо-восточное, а его скорость – от 6 до 11 метров в секунду.
В дневное время на Дону ожидается от + 24 до +29°, а по югу и востоку региона до +33°. В ночные часы станет заметно прохладнее - +12…+17°, по северу и востоку области — до +5°.
Помимо этого метеорологи предупреждают о первых заморозках в воздухе и на поверхности почвы до -2°.
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