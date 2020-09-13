В усадьбе писателя Михаила Шолохова завершили реставрационные работы

Реставрационные работы в усадьбе Михаила Шолохова велись с 2017 по 2020 годы. Фото: donland.ru

Комплексная реставрация музейного ансамбля усадьбы Михаила Шолохова завершилась в станице Вешенской Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Работы в усадьбе велись с 2017 по 2020 годы. В 2017 году были отреставрированы флигель и гараж, а 2018-2019 годах капитально отремонтировали наружные сети.

В этом году была благоустроена территория дома великого донского писателя - капитально отремонтированы тротуары, проезды, восстановлены газоны и цветники.

В пресс-службе отметили, что на реставрацию из федерального бюджета было направлено 74,6 млн рублей.

Усадьбу открыли губернатор Ростовской области Василий Голубев и первый зампредседателя комитета по культуре Госдумы, внук писателя Александр Шолохов.

Как отметил глава донского региона, реставраторам удалось сохранить атмосферу, в котором жил Михаил Шолохов.

- Сюда люди едут без приглашения, потому что они любят творчество великого писателя. Очень важно, что мы комплексно доводим эту территорию до современного восприятия комфорта, речь, в том числе, и о продолжении благоустройства парка, набережной. Мы продолжим создавать условия, чтобы сюда по-прежнему ежегодно приезжали сотни тысяч посетителей, - подчеркнул губернатор Ростовской области.

Власти региона планируют развивать музейный комплекс в Вешенской. В частности, в будущем там может появиться центр казачьей культуры.