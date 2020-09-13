Причиной мощных природных пожаров на Дону стал человеческий фактор

Причиной пожаров, полыхавших в Ростовской области в сентябре, признали человеческий фактор. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Источником возникновения масштабных лесных пожаров, бушевавших в нескольких районах донского региона в начале сентября, стал человеческий фактор. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Рослесхоз, возгорание началось в хуторе Садки Тарасовского района.

— Там горел жилой дом, погибших и пострадавших нет, затем огонь перекинулся на сухую растительность и затем на лес Тарасовского лесничества, - считают в Рослесхозе.

Напомним, что пожары в Ростовской области начались утром 2 сентября. В огненном апокалипсисе оказались сразу четыре района Ростовской области - Тарасовский, Красносулинский, Каменский, а также Белокалитвинский.

Из-за сильного ветра работа пожарных была дополнительно осложнена. За время ЧС пострадали 49 человек и погибла 85-летняя дончанка. Стоит отметить, что в тушении мощного пожара огнеборцам на помощь пришли добровольцы из местных жителей районов, которые попытались оградить свои дома от возможного возгорания.