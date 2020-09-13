Сотни домов в Ростове-на-Дону останутся без электричества

В Ростове-на-Дону грядут серьезные отключения электричества. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростове-на-Дону грядут серьезные отключения электричества, которые затронут очень многие дома, расположенные в разных районах города. Известно, что речь идет о плановых отключения света, цель которых - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Когда и где не будет света*

С 08:00 до 16:00:

- ул. Украинская 41-73, 20-54; ул. Вятская 80-94; пер. Хибинский 83-127, 82-130; пер. Кубанский 115-139, 108-132; пер. Манычский 89-133, 82-124.

С 09:00 до 17:00:

- ул. Димитрова 36-50, 41-45; ул. Коллективная 34-52, 29-61; ул. Грекова 3-35, 4-34; ул. Полторацкого 91-119.

- ул. Закруткина 2-10, 11/11; ул. Мясникова 21-39; ул. 17-я линия 1, 9-25, 12-24; пл. Свободы 4

- ул. Орская 14, 14/4, 14А; ул. Вятская 91

- ул. Доватора 1, 11; ул. Клубничная 54; ул. Оливковая 2-4; пер. Тростниковый 4; ул. Цветная 2-4, 38.

- ул. Нансена 269-299; пер. Дагестантский 1-35, 2-36; пер. Якутский 1-33, 2-34; пер. Узбекский 1-35, 2-38.

С 09:00 до 18:00:

- ул. Челябинская 7-21, 8-22; пер. Араратский 33-37; пер. Урюпинский 1-7, 2-10; пер. Урупский 1-15, 2-14; ул. Мадояна 110/15, 161-167 .

- ул. Смотровая 36-48, 39-57; ул. Пирамидная 48-72, 53-79; ул. Окраинная 10-12, 9-13; ул. 8-го Марта 16-24, 13-23; ул. Павленко 14-32; ул. Пермская 42-46; ул. 8-го Марта 2-16, 1-7; ул. Курганная 74-86, 87-115.

- ул. Филимоновская 40-66, 65-91; пер. Гвардейский 26-38.

- ул. Республиканская 97-157, 106, 108-132; пер. Подпольный 3-15; ул. Минераловодская 108-114.

С 10:00 до 12:00:

- просп. Коммунистический 27, 27/2, 27/3, 27/4, 27В; ул. 2-я Краснодарская 78/1, 80/14.

*По данным Донэнерго.