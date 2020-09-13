Четырехмесячная девочка и две женщины пострадали в аварии в Ростовской области

Пострадавшие люди ехали в этой машине. Фото: УГИБДД России по РО.

В воскресенье, 13 сентября, в Ростовской области в аварии пострадали три человека, среди которых и грудной ребенок. Известно, что дорожное происшествие случилось на трассе Азов — Ейск около полудня.

- По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Opel Astra при развороте, как того требуют дорожные правила, не предоставил преимущество в движении другой легковушке, - рассказали в Управлении ГИБДД России по Ростовской области. - В тот самый момент во встречном направлении ехала машина марки Hyundai Accent. В результате столкновения пострадала четырехмесячная девочка, а также две женщины в возрасте 27 лет, которые ехали в этом самом автомобиле.

На машине скорой помощи их отвезли в ближайшую больницу.

По факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.